ФОТОФАКТ: На Минск обрушилась гроза

Во второй половине дня в Минске начали сбываться прогнозы синоптиков, объявивших на 18 мая оранжевый уровень опасности. Небо заволокло свинцовыми тучами, поднялся сильный ветер, прогремел гром и вскоре столичные улицы стало щедро поливать майским дождем.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут сохраниться сегодня до одиннадцати часов вечера.