ФОТОФАКТ: Уголовный розыск отмечает 100-летний юбилей

5 октября 2018 года подразделения уголовного розыска Беларуси отпразднуют свой вековой юбилей. К этому дню в Гродненской области подготовили фильм об истории и современности Уголовного розыска. Во время съемок возле мемориала сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебных обязанностей и воинского долга, выстроили живую надпись "100 лет уголовному розыску".

Фото Леонида Щеглова