ФОТОФАКТ: Уголовный розыск отмечает 100-летний юбилей

5 октября 2018 года подразделения уголовного розыска Беларуси отпразднуют свой вековой юбилей. К этому дню в Гродненской области подготовили фильм об истории и современности Уголовного розыска. Во время съемок возле мемориала сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебных обязанностей и воинского долга, выстроили живую надпись "100 лет уголовному розыску".
Фото Леонида Щеглова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.469 BYN
|2.468 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1334 BYN
|2.148 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.26 BYN
|3.24 BYN
|3.254 BYN