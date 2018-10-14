ФОТОФАКТ: В середине октября под Минском снова зацвела яблоня

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории одного из садовых товариществ в Минском районе в середине октября вновь зацвела яблоня, сообщает БЕЛТА.
Цветы появились на молодом колоновидном деревце. Возможно, одной из причин такого природного явления стала довольно теплая и солнечная погода в первой половине октября.
Кстати, соседнее дерево, более позднего сорта, выглядит вполне традиционно для этой поры года. На нем еще висят яблоки.-0-
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