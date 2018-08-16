ФОТОРЕПОРТАЖ: Августовские заботы аграриев филиала "Пищевик-Агро" ОАО "Красный пищевик" Бобруйского района

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Быстрыми темпами идут полевые работы в филиале "Пищевик-Агро" ОАО "Красный пищевик" Бобруйского района. Сельские труженики используют каждый погожий день, чтобы в оптимальные сроки выполнить весь комплекс необходимых работ.
Близится к финишу закладка сенажа из трав второго укоса. Первоначально в филиале планировали заготовить 7 тыс. т сенажа, но уже заложено на зиму 7,3 тыс. т этих кормов для крупного рогатого скота. Работы продлятся еще несколько дней, и плановое задание будет перевыполнено не менее чем на 15 %.
Одновременно с заготовкой кормов в филиале "Пищевик-Агро" идет подготовка почвы под озимый рапс на полях, которые освободились после уборки зерновых.
Фото Сергея Холодилина
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