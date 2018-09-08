ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль науки в Ботаническом саду

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль науки проходит в Центральном ботаническом саду. Любителям научно-популярных лекций предложат две площадки с тематическими блоками образовательных проектов "15х4", "TEDxYOUTH", "Наука вне себя", "Массаракш".
В космической зоне, помимо лекций, проводятся мастер-классы от Минского планетария, выставка фото и демонстрация стартапа "Ойкумена", который позволит почувствовать себя космическим путешественником. Ожидается, что мероприятие посетят космонавты и ученые Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Конгресс пройдет в Минске и соберет около 90 космонавтов из 17 стран мира.-0-
Фото Оксаны Манчук
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