ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный этап республиканской военно-патриотической игры "Зарница"

На полигоне "Брестский" проходит финальный этап республиканской военно-патриотической игры "Зарница". Во время учебных мероприятий 70 пионеров из разных областей Беларуси проходят школу юного разведчика, занимаются строевой и медицинской подготовкой, сборкой и разборкой автомата, знакомятся с навыками пользования рацией. Кроме того в рамках финального этапа игры для детей предусмотрены экскурсии и встречи с командным и офицерским составом и военнослужащими 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады, творческие конкурсы и спортивные состязания.

Массовая военно-патриотическая игра "Зарница" родилась в 1967 году по инициативе газеты "Пионерская правда" и объединила тысячи школьников со всего Советского Союза. В Беларуси "Зарница" возродилась в 1998 году.

Фото Вадима Якубёнка