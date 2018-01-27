ФОТОРЕПОРТАЖ: "Горячий фест" посреди холодной зимы прошел в Могилеве

Настоящая зима пришла в Могилев: со снегом и минусовой температурой за окном. Чтобы не замерзнуть и не дать плохому настроению взять верх, в этно-хуторе "Зеленая роща" 27 января прошел "Горячий фест". Гостей фестиваля ждали игры и развлечения, мастер-классы, теплые зимние напитки, общение и фотозоны.

Организаторами "Горячего феста" стали Центр городских инициатив, "Шчырая Майстэрня" при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского городского исполнительного комитета.

Фото Олега Фойницкого