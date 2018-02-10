ФОТОРЕПОРТАЖ: Кастинг конкурса "Мисс Беларусь-2018" проходит в Минске

Уже более 130 девушек прошли национальный отбор конкурса "Мисс Беларусь-2018" в регионах. Отборочная комиссия побывала во всех областных центрах. Сегодня все красавицы приехали в Минск. Девушку, которая на два года получит заветный титул "Мисс Беларусь", выберут в 11-й раз. Финал конкурса состоится в мае.

Условия для участниц остаются практически неизменными. Возраст – от 18 до 24 лет. Рост – не ниже 174 сантиметров. Претендентки на корону не должны состоять в браке и иметь детей. Важно также белорусское гражданство. Опыт в модной индустрии совсем не обязателен, зато конкурсантка, готовая бороться за королевский титул, определенно должна быть образованной и интересной. Кроме телеканала ОНТ, в этом году организаторами конкурса выступают Министерство культуры и Национальная школа красоты.

Фото Геннадия Жинкова

Жюри кастинга - Анжелина Микульская, Иван Подрез, Елена Троицкая, Александр Богданович, Лидия Латушкина, Владимир Прокопцов, Татьяна Пархимович, Михаил Маруга.

Во время кастинга