ФОТОРЕПОРТАЖ: Кастинг конкурса "Мисс Беларусь-2018" проходит в Минске

Уже более 130 девушек прошли национальный отбор конкурса "Мисс Беларусь-2018" в регионах. Отборочная комиссия побывала во всех областных центрах. Сегодня все красавицы приехали в Минск. Девушку, которая на два года получит заветный титул "Мисс Беларусь", выберут в 11-й раз. Финал конкурса состоится в мае.
Условия для участниц остаются практически неизменными. Возраст – от 18 до 24 лет. Рост – не ниже 174 сантиметров. Претендентки на корону не должны состоять в браке и иметь детей. Важно также белорусское гражданство. Опыт в модной индустрии совсем не обязателен, зато конкурсантка, готовая бороться за королевский титул, определенно должна быть образованной и интересной. Кроме телеканала ОНТ, в этом году организаторами конкурса выступают Министерство культуры и Национальная школа красоты.
Фото Геннадия Жинкова
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