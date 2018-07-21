ФОТОРЕПОРТАЖ: Курсанты-медики приняли военную присягу в Брестской крепости

21 июля, после прохождения итоговой военной стажировки, 58 студентов 4 курса военной кафедры Гомельского государственного медицинского института в торжественной обстановке в Бресткой крепости приняли военную присягу.

Будущие военные медики проходили стажировку в 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригаде в течении трех недель. После принятия присяги курсанты напрявятся в Гомель, где продолжат изучение клинических дисциплин, таких как военно-полевая хирургия, военно-полевая терапия, военная эпидемиология и другие дисциплины. По окончанию обучения курсантам, помимо диплома врача, будет присвоено звание лейтенанта медицинской службы.

Фото Вадима Якубёнка