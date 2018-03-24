ФОТОРЕПОРТАЖ: Легкоатлетический пробег "Память" состоялся в Бресте

В Бресте 24 марта прошел 30-й легкоатлетический пробег "Память". Традиционное мероприятие посвящено брестчанам, которые погибли в Афганистане при исполнении интернационального долга. Соревнования прошли в городском парке воинов-интернационалистов. На старт вышли 390 спортсменов из разных областей Беларуси, а также из Украины и России.

Фото Вадима Якубенка

Победитель забега на дистанцию 1 км среди ветеранов Афганитана Анатолий Климевский