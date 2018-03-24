ФОТОРЕПОРТАЖ: Легкоатлетический пробег "Память" состоялся в Бресте

В Бресте 24 марта прошел 30-й легкоатлетический пробег "Память". Традиционное мероприятие посвящено брестчанам, которые погибли в Афганистане при исполнении интернационального долга. Соревнования прошли в городском парке воинов-интернационалистов. На старт вышли 390 спортсменов из разных областей Беларуси, а также из Украины и России.
Фото Вадима Якубенка
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