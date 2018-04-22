ФОТОРЕПОРТАЖ: Мастера файершоу зажгли на фестивале огня "БРЕСТФЭСТ"

21 апреля мастера файершоу из Беларуси и России собрались под куполом летней сцены в парке культуры и отдыха в Бресте, чтобы удивить жителей и гостей города масштабным огненным шоу. В программе были мастер-классы, концертная часть в которой участвовали танцевальные и вокальные коллективы города, перформансы и конкурсы для зрителей.
Фото Вадима Якубёнка
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