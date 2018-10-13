Мемориальный комплекс после реконструкции открыли в Лиозно

13 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Адаменская горка" после реконструкции открыли в Лиозно во время торжеств, посвященных 75-летию освобождению Лиозненского района, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, руководство Витебской области и Лиозненского района, а также Марина Фролова из России. По инициативе этой женщины и на ее средства прошли необходимые ремонтные работы. На воинском захоронении возле мемориального комплекса похоронен ее дядя Николай Лашков, который погиб при освобождении Лиозненского района.

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Фото Александра Хитрова