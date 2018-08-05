ФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежный жилищный комплекс "Солнечный" в Гомеле празднует юбилей

Жители шести корпусов МЖК "Солнечный" и их гости из России и Украины отметили 30-летний юбилей.

Молодежный жилищный комплекс "Солнечный" был создан в Гомеле в 1988 году. Тогда комсомольцы предприятия "Луч" в свободное время все свои проблемы, в том числе и жилищные, решали собственными руками.

Был создан комсомольский строительный отряд, который вместе с строителями начал возведение первого жилого дома МЖК "Солнечный", а в 1989 в него заселились первые новоселы.

Фото Сергея Холодилина

Семья Сергея и Анны Моголь прибыли по распределению в Гомель, с первого дня стали членами МЖК "Солнечный" и принимали участие в строительстве первого корпуса МЖК, в котором живут и сейчас.

МЖК "Солнечный"

Гость праздника, исполнительный директор ассоциации "Возобновляемая энергетика" Владимир Нистюк (Минск)

Во время праздника