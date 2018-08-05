ФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежный жилищный комплекс "Солнечный" в Гомеле празднует юбилей

Жители шести корпусов МЖК "Солнечный" и их гости из России и Украины отметили 30-летний юбилей.
Молодежный жилищный комплекс "Солнечный" был создан в Гомеле в 1988 году. Тогда комсомольцы предприятия "Луч" в свободное время все свои проблемы, в том числе и жилищные, решали собственными руками.
Был создан комсомольский строительный отряд, который вместе с строителями начал возведение первого жилого дома МЖК "Солнечный", а в 1989 в него заселились первые новоселы.
Фото Сергея Холодилина
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