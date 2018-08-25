ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" прошли автобои на выживание

25 августа на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" прошло крупнейшее событие по автобоям на выживание - юбилейная "Битва Машин-5".
Бесстрашные пилоты собрались на арене с одной целью - остаться последним, кто сможет покинуть поле боя своим ходом. В таком поединке практически нет правил. Основной запрет - нельзя бить автомобиль соперника в водительскую дверь.
Фото Егора Павлющика
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3753 BYN
|2.374 BYN
|2.38 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.054 BYN
|2.058 BYN
|RUB
|3.0327 BYN
|3.026 BYN
|3.045 BYN