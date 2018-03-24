ФОТОРЕПОРТАЖ: Обрядовым праздником встретили весну в Ельском районе

Обрядовый праздник встречи весны "Сороки" провели в агрогородке Валавск Ельского района. Действо ежегодно собирает не только местных жителей, но и гостей.
Тон мероприятию задают артисты народного фольклорного коллектива "Валошкі". В их исполнении звучат песни-веснянки, заклички. По манере исполнения песни напоминают своеобразные заклинания, они очень эмоциональны и несут в себе идею обновления жизненных сил. Участниками мероприятия в этом году также стали артисты фольклорного коллектива из деревни Козлы, песенный материал которого имеет статус историко-культурной ценности.
В преддверии праздника сельчане из теста выпекают птичек - жаворонков, символизирующих предвестников весны. А во время гуляний участники высоко подбрасывают фигурки в воздух, прыгают на досках и 40 раз катают по полю колесо, чтобы год был урожайным, земля плодородной и щедрой. Обряд сопровождается хороводами, традиционными играми и забавами.
Организаторами выступают Валавский центр народных традиций, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ельского райисполкома, Ельский районный центр организации культурного досуга населения и методической работы.
Фото Сергея Холодилина
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