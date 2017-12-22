ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздничное шествие Дедов Морозов в Витебске

Около 1,5 тыс. ряженых участников собрало праздничное шествие Дедов Морозов в Витебске. Его главными героями стали Деды Морозы, Снегурочки, многочисленные ряженые персонажи, а также символ наступающего 2018 года - собаки. Участники шествия проследовали к главной новогодней елке города, где состоялась торжественная церемония зажжения огней. 35-метровую красавицу собрали из 221 живой ели. Ее новогоднее убранство включает 56 светодиодных снежинок, почти 130 различных шаров и более километра гирлянд с 5 тыс. лампочек.
Организатором мероприятия является Витебский горисполком.
Фото Александра Хитрова
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