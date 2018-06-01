ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад зонтов прошел в Могилеве

Парад зонтов прошел в Могилеве в Международный день защиты детей. Участники мероприятия прошествовали по пешеходной улице к главной сцене на площади Звезд. Именно она стала финишной точкой парада.
В красочном мероприятии были задействованы более 800 арт-зонтов, которые стали победителями районных этапов состязания между средними учебными заведениями Могилева.
Фото Галины Гаврилович.
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