ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад зонтов прошел в Могилеве

Парад зонтов прошел в Могилеве в Международный день защиты детей. Участники мероприятия прошествовали по пешеходной улице к главной сцене на площади Звезд. Именно она стала финишной точкой парада.

В красочном мероприятии были задействованы более 800 арт-зонтов, которые стали победителями районных этапов состязания между средними учебными заведениями Могилева.

Фото Галины Гаврилович.