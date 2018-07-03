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Технологии
В Японии во время стихийных бедствий планируют использовать летающие такси
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В мире
Новым Президентом Мексики избран Лопес Обрадор
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Торонто
В Таиланде спасатели обнаружили пропавших в пещере школьников
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Лукашенко: День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси
Президент
Лукашенко подтверждает готовность Беларуси отстоять суверенитет и независимость
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Беларусь сегодня празднует День Независимости
Общество
Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси и белорусского народа
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественный парад в честь Дня Независимости в Минске
Общество
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Посол Венесуэлы: очень приятно в День Независимости быть рядом с белорусами
16:03
Политика
Белорусская теннисистка Вера Лапко прошла в 2-й раунд Уимблдонского турнира
16:02
Спорт
В Славгородском районе перезахоронили останки погибших в годы ВОВ советских воинов
15:58
Регионы
В Дрогичинском районе автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста
15:52
Происшествия
Парад ко Дню Независимости впечатлил достижениями в военном деле - ветеран
15:50
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Уникальную модель самолета из серебра подарил витебскому музею ювелир Андрей Жизневский
15:46
Регионы
В СПК "Колхоз "Родина" появилась Аллея славы
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Регионы
Именитый силач Вячеслав Хоронеко свой очередной рекорд посвятил 100-летию БЕЛТА
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Спорт
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14:40
Президент
Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы
14:11
Регионы
В Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр
13:53
Регионы
Следователи выясняют обстоятельства ДТП на МКАД, где тяжело пострадала девушка
13:40
Происшествия
Кириченко: независимость Беларуси - достижение и достояние всех ее граждан
13:09
Регионы
Беларусь выступает за формирование равной конкурентной среды для всех сельхозпроизводителей в ЕАЭС
12:41
Экономика
Молодежь должна чтить традиции и осознавать свою роль в создании будущего страны - мнение
11:37
Общество
Эквадор намерен изучить белорусский опыт глубокой нефтепереработки
11:31
Экономика
Массовое театрализованное представление "Мой родны кут" в честь Дня Независимости в Минске
11:01
Общество
Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости
11:00
Политика
Жодино отмечает 55-летие
10:43
Регионы
В Студенческой деревне Минска появился велогараж
10:35
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Содействие занятости населения
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Уникальную модель самолета из серебра подарил витебскому музею ювелир Андрей Жизневский
Регионы
03.07.2018 | 15:46
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Копия самолета "У-2" из серебра
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Посол Венесуэлы: очень приятно в День Независимости быть рядом с белорусами
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Теги
Витебская область
,
праздник
,
репортаж
,
самолет
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В Славгородском районе перезахоронили останки погибших в годы ВОВ советских воинов
15:58
В СПК "Колхоз "Родина" появилась Аллея славы
14:58
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Выступление Президента Беларуси на параде в ознаменование Дня Независимости
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Дрогичинский комбикормовый завод пройдет санацию до 2020 года
Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме начнет работать в сентябре - Катеринич
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Беларусбанку предоставят гарантию в погашении кредита для "Лидахлебопродукта"
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В Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр
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Беларусь празднует День Независимости
Главные мероприятия в честь Дня Независимости в Минске 2 и 3 июля.
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Лукашенко: миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами
Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси и белорусского народа
Выступление Президента Беларуси на параде в ознаменование Дня Независимости
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Посол Венесуэлы: очень приятно в День Независимости быть рядом с белорусами
Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости
Беларусь ратифицировала межправсоглашение с Китаем о безвизовом режиме
Экономика
Беларусь выступает за формирование равной конкурентной среды для всех сельхозпроизводителей в ЕАЭС
Эквадор намерен изучить белорусский опыт глубокой нефтепереработки
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Происшествия
Следователи выясняют обстоятельства ДТП на МКАД, где тяжело пострадала девушка
В Дрогичинском районе автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста
В Поставском районе сестра вынесла четверых детей из горящего дома
Общество
Белорусы рассказали, что для них значит День Независимости
Парад ко Дню Независимости впечатлил достижениями в военном деле - ветеран
Молодежь должна чтить традиции и осознавать свою роль в создании будущего страны - мнение
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Мнения
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Беларусь служит примером бережного отношения к человеку труда
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Снимать нужно с установкой на шедевр
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Какие работы и зачем проводят на Военном кладбище в Минске
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EPAM Systems планирует проводить для студентов БГУИР тренинги по разработке приложений
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С нового учебного года в 10 классах появится урок труда
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Интервью
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Четыре часа разговора пролетели как миг
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Дмитрий Шамко
Знания: сила или товар?
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Дмитрий Шамко
Почему я пойду на выборы
Мнения
Николай Щёкин
Традиции, ценности и сами люди укрепляют независимость Беларуси
Мнения
Владимир Доманевский
День Независимости - символ национальной гордости, доблести и славы
Мнения
Николай Шерстнев
Белорусы должны беречь сплоченность общества
Мнения
Станислав Зась
Проведение парада в День Независимости - возможность показать армию во всей ее красе
Мнения
Владимир Андрейченко
Комфортные условия ведения бизнеса должны стать национальным брендом
Спорт
Именитый силач Вячеслав Хоронеко свой очередной рекорд посвятил 100-летию БЕЛТА
Белорусская теннисистка Вера Лапко прошла в 2-й раунд Уимблдонского турнира
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Технологии
В Японии во время стихийных бедствий планируют использовать летающие такси
БРСМ к "Дню вышыванкi" запустил канал в Telegram с колоритными стикерами
Японцы разработали летающего робота-дракона
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Бережное отношение к культурному наследию укрепляет суверенитет страны - Бондарь
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В мире
Новым Президентом Мексики избран Лопес Обрадор
В Иране горит национальный парк "Голестан"
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Торонто
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Гороскоп на июль 2018 года
В Бельгии ребенок в восемь лет закончил школу
Один их экземпляров первого тиража книги о Гарри Поттере продан на аукционе
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13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
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Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
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Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
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Владимир Карпович,
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Наталья Трофимова,
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Яна Яхновец
14 июня
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Пресс-конференция
Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов
11 июня
О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси
Пресс-конференция
Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов
6 июня
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Сергей Наливайко
5 июля, 11:00
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
Онлайн-конференция
Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
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Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
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