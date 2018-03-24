ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске прошел Spring Fashion Day

24 марта с 11:00 до 18:00 в Национальной школе красоты по адресу г. Минск, ул. Мельникаите, 4 прошел Spring Fashion Day.
Посетителям предложили коллекции одежды и аксессуаров белорусских дизайнеров и брендов. Кроме того, гости мероприятия смогли обновить гардероб и выбрать подарки для родных и друзей на fashion-маркете. Ассортимент никого не оставил равнодушным: авторские одежда, украшения, сумки, головные уборы, мягкая игрушка, сладости... Чтобы никто не ушел без улыбки, организаторы Spring Fashion Day устроили викторины и розыгрыши дизайнерских призов!
Фото Максима Гучека
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4028 BYN
|2.4 BYN
|2.408 BYN
|USD
|1.9487 BYN
|1.946 BYN
|1.95 BYN
|RUB
|3.4127 BYN
|3.407 BYN
|3.415 BYN