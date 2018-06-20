ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебске установили статую "Витебский великан"

В Витебске установили монументально-декоративную композицию "Витебский великан". Скульптура местного гулливера вместе с цилиндром высотой 3 м 12 см и вылита из бронзы. Поставили ее в сквере Маяковского рядом с ратушей.

Заказчиком выступает Витебское городское ЖКХ, автором - местный скульптор Иван Казак. Прообразом стал Федор Махнов, который считается самым высоким человеком в мире. Тем не менее, документально рост местного великана не зафиксирован. Это не памятник Федору Махнову, а художественный образ, основанный на реальном прототипе.

Фото Александра Хитрова