ФОТОРЕПОРТАЖ: В Вязынке отметили праздник окончания сбора урожая

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В народном календаре "Багач" приурочен к окончанию сбора урожая и с первым после лета зажиганием домашнего огня - восковой свечи в лубке с зерном, которую ставят в красном углу и хранят там в течение всего года как залог богатства и счастья. Мероприятие организовано Студенческим этнографическим товариществом и Государственным литературным музеем Янки Купалы.-0-
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