Фотовыставка "Нужные дети" откроется в Верхнем городе 25 мая

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие фотовыставки социального проекта "Нужные дети" состоится 25 мая на территории Верхнего города в Минске, сообщили БЕЛТА в администрации Центрального района столицы.

На площадке у скульптуры "Городские весы" глава администрации района Игорь Бузовский и руководитель волонтерского движения "Нужные люди" Виктория Крут перережут символическую ленту, после чего все желающие смогут ознакомиться с работами. Это фотопортреты взрослых, в том числе известных личностей, и воспитанников Осиповичской государственной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

"Проект призван формировать у людей понимание и равное отношение к детям из школы-интерната, вне зависимости от особенностей их психофизического развития. Чтобы окружающим было проще сделать этот шаг, к проекту подключились многие известные люди. Среди них, например, Олег Дерябин, Александр Солодуха, Алексей Хлестов, Иван Вабищевич, Анастасия Тиханович, Андрей Костицын, Игорь Стасевич, Елена Левченко и другие артисты, спортсмены, медиаперсоны", - рассказали организаторы.

Ими выступают волонтерское движение "Нужные люди" совместно с Осиповичской школой-интернатом при поддержке администрации Центрального района Минска.

Фотовыставка продлится до 1 июня.-0-