24 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Франция заинтересована в активизации сотрудничества с Витебской областью. Такое мнение высказал сегодня в Витебске Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс в ходе рабочей встречи с заместителем председателя Витебского облисполкома Владимиром Пениным, передает корреспондент БЕЛТА.

Посещение дипломатом северного региона Беларуси носит ознакомительный характер. "Однако центральное место в моей миссии занимает тема развития экономических отношений. Важно определить, каким потенциалом обладает Витебская область в направлениях, интересных французскому бизнесу, найти общие точки соприкосновения", - подчеркнул Дидье Канесс. Со стороны посольства он пообещал обеспечить необходимую поддержку в этом направлении.

Возможные сферы взаимного интереса обозначил заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома Константин Черный. В их числе - совместные проекты в льнопереработке. В Витебской области этой теме уделяется самое пристальное внимание, Франция располагает передовыми технологиями. Кроме того, перспективным видится сотрудничество в сфере производства лекарственных препаратов. Ежегодно в Витебскую область от французских производителей поставляется лекарственное сырье на сумму около $20 млн. Все предложения по развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества в ближайшее время будут подготовлены и направлены в посольство.

Пристальное внимание на встрече дипломат уделил обсуждению вопросов, связанных с развитием сотрудничества в сферах культуры и образования. В частности, его заинтересовало участие французских представителей в Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", организация совместных выставочных проектов, связанных с именами Шагала и Малевича, возможные проекты, направленные на популяризацию французского языка и его изучение.

Запланированы также встречи посла с руководством Витебского горисполкома, представителями бизнеса, посещение Витебского художественного училища, музея Марка Шагала, гимназии №9 и других объектов.-0-