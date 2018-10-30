Футбольное поле и ФОК откроют в Могилевской области ко Дню Октябрьской революции

30 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Ряд знаковых объектов социально-культурного, коммунально-бытового и спортивного назначения откроют в Могилевской области ко Дню Октябрьской революции, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

В Могилеве, например, появится новая база Могилевского областного кадетского училища, в Шклове - футбольное поле с искусственным покрытием на базе СШ №4. В Осиповичах начнет работу физкультурно-оздоровительный комплекс "Жемчужина". А в Хотимске к значимой дате приурочат торжественное вручение микроавтобуса учреждениям культуры района.

В области 2-7 ноября также запланированы различные тематические мероприятия. В эти дни пройдут митинги, возложения цветов и венков к памятникам Ленину, книжные выставки, информационные часы, праздничные концерты, спортивные мероприятия, выйдут тематические публикации в СМИ.

Традиционно 7 ноября на площади Ленина в Могилеве состоится митинг. Представители Коммунистической партии Беларуси, ветераны войны и труда, общественность и молодежь возложат цветы к памятнику вождю мирового пролетариата.-0-