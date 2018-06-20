Футбольный фристайлер из Новолукомля поучаствовал в церемонии открытия ЧМ-2018

20 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Футбольный фристайлер из Новолукомля поучаствовал в открытии ЧМ-2018. О своих впечатлениях от мундиаля и увлечении фристайлом Александр Васькин рассказал корреспонденту БЕЛТА.

Александр Васькин пробовал себя в футболе, биатлоне и легкой атлетике, но остановился на футбольном фристайле, которым занимается семь лет. Фристайл покорил его своей зрелищностью и простотой - нужны только мяч, кеды и желание научиться спортивному искусству - в том, что это больше искусство, чем спорт, Александр убежден.

"В свое время в интернете смотрел ролики известного футболиста Роналдиньо. Вдохновился им, бразилец лучше всех делал эффектные трюки с мячом. Постепенно начал заниматься у себя во дворе, оттачивал навыки, "приручал" мяч", - вспоминает собеседник.

Он рассказал, что в социальных сетях существует сообщество фристайлеров СНГ: ребята общаются, делятся достижениями. Одному из парней позвонили и предложили, чтобы он отобрал 50 человек для участия в открытии чемпионата мира. Спустя время попросили сократить количество до 16. Среди них оказался и Александр Васькин.

"Кроме меня было еще три белоруса - двое из Минска и один из Гомеля. В Беларуси фристайл слабо развит. Иногда в столице проводятся какие-то турниры, мы встречаемся, но, как правило, каждый сам по себе", - отметил молодой человек.

Александр говорит, что когда поступило предложение, ни секунды не раздумывал - согласился сразу, ведь такой шанс появляется один раз в жизни. "Взял отпуск и поехал в Москву. Нас прекрасно приняли, познакомились с ребятами и начали репетировать", - пояснил фристайлер.

По словам Александра, с ними работали лучшие хореографы России, выступление готовили с нуля. Кроме того, нужно было отрепетировать вместе с приглашенной звездой - Робби Уильямсом. По задумке режиссера церемонии открытия прославленного фигуриста Ильи Авербуха, фристайлеры должны были демонстрировать свое филигранное владение мячом во время песни английского исполнителя. "На протяжении пяти дней тренировались, свободного времени практически не было. Но главное, что с парнями быстро нашли общий язык", - подчеркнул участник действа.

Ранее, в 2014 году, Александр Васькин снимался в проморолике к заявке от Беларуси на проведение "Евро-2020".

По его словам, свои кеды вешать на гвоздь не собирается и будет продолжать оттачивать мастерство в футбольном фристайле. Парень планируют передавать свои знания другим увлеченным этим искусством. "Видя меня во дворе, местные ребята иногда просят научить фристайлу. Я им показываю основы, пробую чему-то обучить", - резюмировал Александр Васькин.-0-