ГАИ Гомеля проводит акцию "Снова в школу"

24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Снова в школу" стартует сегодня в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.
Госавтоинспекторы, которые будут нести службу на дорогах в Гомеле, вручат школьникам - пассажирам транспортных средств - канцелярские принадлежности: наборы карандашей, пеналы, альбомы и т.д. Кроме того, стражи правопорядка подарят детям световозвращающие элементы. Тематические памятки напомнят основы безопасности дорожного движения. Также госавтоинспекторы проведут профилактические беседы с ребятами и взрослыми о правилах поведения на дороге и вблизи проезжей части.
Акция продлится до 31 августа. Мероприятие, организатором которого выступает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.-0-
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