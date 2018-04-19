ГАИ Гродненской области планирует проводить мероприятие "Фильтр" регулярно

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области продолжат проводить мероприятие "Фильтр", сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"Практика "Фильтров" себя оправдывает и будет продолжена. Сотрудники ГАИ не делают тайны из проведения этих мероприятий. Такие проверки анонсируются в СМИ. Для нас главное не количество выявленных нарушений, а число тех, которые удается предупредить", - отметили в ГАИ региона.

Мероприятие предполагает сужение проезжей части и остановку в выделенной полосе всех транспортных средств. В первую очередь инспекторы обращают внимание на физическое состояние находящихся за рулем. Помимо пресечения грубых правонарушений - управления в нетрезвом виде и поездок без прав - проверяют наличие необходимых документов.

"Законопослушным автомобилистам подобных проверок бояться не стоит", - подчеркнули в ГАИ. Такие водители не потеряют много времени: проверка занимает столько же, сколько ожидание зеленого сигнала светофора на перекрестке.

Последний раз мероприятие "Фильтр" проводилось в Гродно утром 18 апреля. За пару часов контроля пресечено 39 нарушений. Среди водителей оказался и один лишенный на три года права управления. После того его четыре раза привлекали к ответственности.-0-