ГАИ Гродно рассказала о самых распространенных нарушениях велосипедистов

19 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Большинство аварий с участием велосипедистов происходит по их вине, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В 2017 году с участием велосипедистов произошло 28 ДТП, в которых погибли 7 и пострадали 22 человека. В 2016-м подобных происшествий было зафиксировано больше - 34 случая (погибли 4 велосипедиста).

"Возросла тяжесть последствий. Кроме того, вызывает озабоченность то обстоятельство, что большинство аварий (82%) произошли по вине велосипедистов", - отметили в ГАИ. В областном центре, например, зафиксировано 5 таких ДТП.

Чаще всего велосипедисты выезжали на проезжую часть с второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра, а также нарушали правила при пересечении дороги по пешеходным переходам.

В 2017 году подобные участники дорожного движения были в центре внимания Госавтоинспекции. С ними активно проводилась профилактическая работа. Также осуществлялся контроль за соблюдением правил дорожного движения. К административной ответственности за нарушения ПДД в 2017 году привлечено 5,3 тыс. велосипедистов (4,8 тыс. в 2016-м). В Гродно, например, зафиксировано свыше 900 подобных нарушителей: большинство из них оштрафовали за то, что они проехали по пешеходному переходу, не спешившись. Также к ответственности велосипедистов привлекали за поездки по проезжей части при наличии тротуара или обочины.-0-