ГАИ Минской области 16-20 августа усилит контроль за соблюдением скоростных ограничений

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области для принятия дополнительных мер по пресечению нарушений скоростных режимов с 16 по 20 августа проведет профилактическую акцию "Скорость", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Как отметили в управлении Госавтоинспекции, анализ аварийности в Минской области свидетельствует, что по-прежнему довольно высоким остается уровень дорожно-транспортного травматизма, связанный с превышением скорости водителями транспортных средств. "Как правило, такие происшествия характеризуются довольно высокой степенью тяжести последствий и имеют большой общественный резонанс. За 7 месяцев совершено 96 подобных ДТП, в которых 14 человек погибли и 105 получили травмы различной степени тяжести", - проинформировали в ГАИ.

По данным Госавтоинспекции, из-за нарушения либо неправильного выбора скорости происходит около 25% аварий. На оживленных пригородных автодорогах, особенно в предвыходные и выходные дни очень часто возникают опасные ситуации, на большой скорости водители не успевают правильно отреагировать и предотвратить ДТП.

ГАИ настоятельно рекомендует соблюдать скоростной режим и быть дисциплинированными на дороге.-0-