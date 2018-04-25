ГАИ Минской области 28-30 апреля проведет массированную отработку трассы Минск-Витебск

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области 28-30 апреля проведет массированную отработку трассы М3 Минск - Витебск, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Инспекторы будут использовать смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований правил. "Особое внимание будет уделено соблюдению скоростных режимов, правил перевозки детей, выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Под усиленным контролем окажется также соблюдение ПДД пешеходами", - рассказали в ГАИ.-0-
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