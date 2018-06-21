ГАИ проведет 22-24 июня массированную отработку автодороги Минск-Молодечно-Нарочь

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области проведет 22-24 июня массированную отработку автодороги Р28 Минск-Молодечно-Нарочь в Минском, Молодечненском, Вилейском и Мядельском районах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Особое внимание Госавтоинспекция уделит пресечению фактов превышения скорости, выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Под усиленным контролем будет соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами. Будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.

ГАИ Минской области призывает граждан к строгому соблюдению Правил дорожного движения и повышенному вниманию на дороге.-0-