ГАИ проведет массированную отработку трассы М10

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция сегодня и на выходных проведет массированную отработку трассы М10, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

"Массированная отработка автодороги М10 граница РФ - Гомель - Кобрин начнется с 15.00. Особое внимание ГАИ уделит контролю соблюдения скоростных режимов, выявлению водителей-бесправников и водителей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также сотрудники милиции пресекут нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта, проконтролируют выполнение правил перевозки пассажиров (в особенности детей)", - рассказали в ГАИ. Отработка трассы продлится до позднего вечера 21 октября.

Наряды ДПС будут выставлены там, где чаще всего нарушаются правила, а также в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль. Рейдовые группы спецподразделения ДПС "Стрела" направлены в районы с наиболее напряженной дорожной обстановкой Гродненской и Гомельской областей.-0-