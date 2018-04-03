Галерею ремесел в Год малой родины открыли в Могилеве

3 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Галерею ремесел в Год малой родины открыли в Могилевском экономическом профессионально-техническом колледже. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор учреждения образования Олег Баханович.

Галерея разместилась в одном из специально оборудованных помещений на втором этаже колледжа. В ее экспозиции представлена масштабная коллекция различных изделий, подарков и сувениров ручной работы, созданных преподавателями и воспитанниками колледжа. Всего здесь собрано более 500 различных экспонатов из соломки, льна, лозы, а также декоративных, резных, столярных и швейных изделий.

"Это один из проектов, запланированных нами к реализации в Год малой родины, который направлен на развитие и популяризацию традиционных народных ремесел. Наша галерея открыта для всех желающих. К тому же гости могут не только посмотреть, что изготавливают в колледже на занятиях и в кружках, но и приобрести что-то на память. Кроме того, мы предлагаем экскурсию по нашему музею, где можно познакомиться с историей колледжа и города Могилева, узнать о памятниках архитектуры областного центра, важнейших вехах его развития и знаменитых людях", - отметил Олег Баханович.

Возрождая исконно белорусские ремесла, работники и учащиеся колледжа создали эксклюзивные коллекции гербов и исторических памятников Могилевской области и Беларуси, а также декоративные панно, посвященные флоре и фауне страны и созданные по мотивам произведений Янки Купалы. Ежегодно на республиканских выставках декоративно-прикладного творчества эти работы занимают призовые места.

В колледже практически все дети, независимо от получения образования по выбранной специальности, обучаются элементам той или иной профессии, традиционным для Беларуси ремеслам. Реализация ремесленных изделий, а также оказание колледжом различных услуг, позволили заработать в 2017 году более Вr800 тыс. внебюджетных средств. Эти деньги преимущественно расходуются на поощрение педагогов и детей, оказание уязвимым категориям детей адресной помощи, а также на укрепление и развитие материально-технической базы учебного заведения.

"Наш колледж является абсолютным лидером в области по внебюджетной деятельности. В расчете на одного учащегося сумма внебюджетной деятельности в 2017 году составила Вr571, что на Вr17 выше показателя предыдущего года. Мы старается идти в ногу со временем и производить изделия, оказывать услуги, востребованные на рынке. Но главное - мы готовим прекрасных специалистов, за которых не приходится краснеть при их трудоустройстве" - подчеркнул Олег Баханович.

Результатом высокоэффективной работы является занесение колледжа на Доску почета 11 лет подряд как лучшего учреждения образования и науки Могилевской области. По итогам работы в 2017 году коллектив награжден дипломом Минобразования как лучшее профессионально-техническое учреждение образования в республике.-0-