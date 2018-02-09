Гигантский блин испекут в Светлогорске на Масленицу

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гигантский блин испекут в Светлогорске во время масленичных гуляний, которые пройдут в райцентре 10 февраля, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлогорского райисполкома Марина Граюшева.

Масленицу жители и гости Светлогорска отметят на Набережной площади. Празднование начнется парадом кукол "Баба-фэст": горожане с примерно полусотней самостоятельно изготовленных масленичных чучел прошествуют от местного центра культуры к набережной.

Главным событием дня станет выпекание огромного блина диаметром более 1,5 м. Продегустировать его смогут все участники праздника. К традиционному масленичному блюду гостям предложат различные аппетитные начинки.

Будут организованы веселые масленичные конкурсы, традиционные забавы и состязания. В программе театрализованное представление "Широка да весела наша масленица!", бои мешками, гонки на ходулях, лазание по столбу, сожжение чучела Зимы и встреча Весны и др. Для самых маленьких в специально оборудованном автобусе будут демонстрироваться советские мультфильмы.

Завершится праздник концертом творческих коллективов ОАО "Светлогорский ЦКК", Светлогорского дома культуры энергетиков, ансамбля народной песни "Чыркаўчанка" и танцевальной программой.-0-