Гомельская область и итальянская Эмилия-Романья планируют реализовать новые программы в соцсфере

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область и итальянская Эмилия-Романья изучат возможность реализации новых программ в сфере образования, медицины. Об этом сообщила сегодня журналистам региональный советник по международным связям региона Эмилия-Романья Барбара Лори перед встречей итальянской делегации с руководством Гомельского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе делегации, которую возглавляет Барбара Лори, - руководители итальянских ассоциаций, работающих с Гомельской областью и Беларусью в целом по ряду гуманитарных и социальных программ, представители руководства региона Эмилия-Романья. "Цель нашего визита - посмотреть реализацию действующих программ, изучить наработанный опыт, оценить имеющийся ресурс, чтобы успешно продолжить сотрудничество уже по новым программам, по новым направлениям. Сегодня возможностей очень много. Но основные направления - это образование и медицина", - сказала она.

Руководитель итальянской делегации отметила, что в последние годы появились новые перспективы для совместной работы, в том числе и через сотрудничество по ряду европейских программ. "Необходимо использовать весь потенциал и итальянской, и белорусской сторон, чтобы работать уже на другом уровне, в более серьезных программах", - добавила она. В то же время, подчеркнула Барбара Лори, важно сохранить и те программы, которые успешно функционируют в течение многих лет, в частности, касающиеся оздоровления детей.

Положительную оценку реализуемым программам, особенно в сфере образования, социальной интеграции людей с особенностями развития, дал коммерческий советник, заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Беларуси Паоло Тонини. Он отметил, что за несколько дней работы в Беларуси будут изучены результаты деятельности итальянских фондов, а когда делегация вернется в Италию, будет принято решение о конкретных направлениях инвестирования в последующие годы.

В Гомельском регионе итальянская делегация будет работать по 23 октября. За это время представители делегации посетят социальные учреждения, учреждения образования, здравоохранения, запланирован ряд встреч.

С регионом Эмилия-Романья Гомельская область сотрудничает по гуманитарным программам с 1991 года.-0-