Гомельские пионеры пригласили друзей из Смоленской области на фотоохоту и встречу с князьями

7 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пионерская фотоохота, знакомство с роботами и встреча с князьями ждут участников слета подростков Смоленской и Гомельской областей "Встреча друзей", который проходит в регионе 7-9 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель региональной ОО "БРПО" Артем Карпенко.

В эти дни представители смоленских областных организаций ОО "Российское движение школьников" и "Российский союз молодежи" встретятся с лидерами пионерского движения Мозырского района и детским парламентом Гомеля. Стороны поделятся опытом работы, обсудят возможность совместных проектов, в том числе дистанционных, которые будут реализованы в интернет-пространстве, затронут тему развития детского самоуправления в областных городах. Планируется, что во встрече примет участие депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Павел Жданович.

Гости и молодежный парламент Мозырского района проведут совместный тренинг, за которым последует творческий мастер-класс. Затем смоленской делегации предложат поучаствовать в квест-игре "Пионерская фотоохота".

В гимназии №51 Гомеля ребят из России ознакомят с последними достижениями такого направления работы с детьми, как робототехника. А при посещении историко-культурного комплекса "Мозырский замок" делегацию из Смоленской области в театральной постановке поприветствует княжеская чета. Детей также ждут экскурсии в Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

"Эти три дня проведем с пользой: обменяемся опытом по выявлению и развитию лидерских качеств и творческих способностей у подростков, обсудим вектор развития детского самоуправления, использования на практике передовых педагогических технологий. К тому же, нередко на подобных встречах ребята находят настоящих друзей", - добавил Артем Карпенко. По его словам, формирование доброжелательных отношений между детьми общественных организаций Гомельской и Смоленской областей - основная задача слета.-0-