Горячую воду отключат в нескольких кварталах Минска 15 и 16 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячая вода в нескольких столичных кварталах будет отключена с 15 по 16 мая из-за проводимых испытаний участка сетей на тепловые потери, сообщили БЕЛТА на РУП "Минскэнерго".
Филиал "Минские тепловые сети" проводит испытания для подготовки тепловых сетей города к работе в зимних условиях 2018/2019 года. В связи с этим на два дня будет отключено горячее водоснабжение у потребителей по улицам:
Бачило;
Зеленая, 1а;
Инженерная, 1, 17а, 23-27, 2, 12, 14, 22-28;
Красная слобода, г.п. № 1; Машиностроителей, 3-19, 5б, 7а, 9а, 25-29, 43, 24, 28, 30;
Партизанский пр., 174, 150;
Промышленная; Промышленный пер., 7-11, 8, 10;
Ротмистрова;
Селицкого;
Социалистическая, 2;
Шабаны;
учреждение РЦОП "Стайки",
жилые дома №№ 81, 83, 82, 84 по зоне теплоснабжения районной котельной "Шабаны".
"Испытания проводятся в режиме эксплуатации, чтобы определить фактические тепловые потери через изоляцию. При обнаружении на территориях жилого сектора и прилегающих к ним признаков нарушений в работе тепловых сетей, таких как утечки теплоносителя, парение, образование промоин, убедительно просим сообщать диспетчеру филиала по телефонам 298-27-27, 298-27-37 или в ближайший ЖЭУ", - добавили на предприятии.-0-
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