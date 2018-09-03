"Город дополнительного образования" появится на один день в Минске

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартует республиканская Неделя учреждений дополнительного образования детей и молодежи: по 8 сентября дети и их родители смогут познакомиться с конкретными учреждениями, их возможностями по организации содержательного досуга, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Торжественное открытие недели состоится 4 сентября в Минской городской ратуше. А перед этим около 70 представителей системы дополнительного образования со всей страны соберутся в Минском государственном дворце детей и молодежи, где ознакомятся с панорамой инновационных практик, посмотрят, как организовано образовательное пространство в центре "Технопрорыв", его лаборатории инновационных технологий и инженерии.

На площади Свободы в Минске в этот день вырастет "Город дополнительного образования" с необычными творческими, развлекательными и познавательными площадями и проспектами: "Гостиным двором", "Интеллектуальным лабиринтом", "Площадью детства", "Танцевальным переулком", "Игровым перекрестком", "Минским монмартром", "Рыцарским двором", "Пионерским проспектом", "Белорусским бульваром". На этих интерактивных площадках Верхнего города, организованных совместно с ГАИ и МЧС, школьники смогут не только интересно провести время, но и найти увлечение по душе, узнать, где можно это хобби развивать, познакомиться с единомышленниками. С той же целью по улице М.Танка, 8 будет организована презентация молодежных субкультур от центра уличной культуры и спорта "Proкач". А в завершение в Центре дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" лучшие творческие коллективы города дадут большой концерт.

Кроме того, в программе запланировано посещение мемориального комплекса "Тростенец".

Традиционно Неделя учреждений дополнительного образования детей и молодежи проходит в начале сентября для знакомства обучающихся и их родителей с соответствующими учреждениями и их предложениями и возможностями. После столицы эстафету тематических мероприятий подхватят областные центры. Планируются дни открытых дверей, концертные, развлекательно-познавательные и физкультурно-спортивные программы, мастер-классы и презентации деятельности педагогов дополнительного образования и руководителей любительских народных и образцовых коллективов, выставки детского творчества по различным направлениям. Параллельно детей и молодежь будут активно привлекать в объединения по интересам.-0-