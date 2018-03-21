21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Город птиц" появится в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубик.
В парке "Серебряный лог" планируется разместить 28 скворечников, изготовленных во время городского конкурса "Мудрый филин-2018". Предполагается также оборудовать информационные стенды, которые расскажут минчанам о пернатых обитателях. Акция намечена на начало апреля. Для юных минчан на территории "Города птиц" будут проводиться образовательные экскурсии.
Серебряный лог - уникальная болотистая низина в пойме реки Свислочь, большей частью покрытая лиственным лесом, с богатой флорой и фауной. Расположен парк в столичном микрорайоне Серебрянка. Здесь регулярно можно встретить более полусотни видов птиц, в том числе занесенного в Красную книгу зимородка.
Городской конкурс знатоков птиц "Мудрый филин-2018" проходит под девизом "Птицы - природное наследие Земли" и является одним из мероприятий долгосрочного образовательного проекта "Экология и дети". В нем принимают участие ученики 7-9 классов столичных школ и учреждений дополнительного образования.
Лучшие команды выберут в двух номинациях. Одна из них предполагает создание птичьего домика, вторая - проверку знаний конкурсантов о повадках и местах обитания птиц, зимующих в Беларуси. Конкурс стартовал 5 марта, итоги творческого состязания подведут 24 марта. Победителей наградят дипломами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и комитета по образованию Мингорисполкома.-0-
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