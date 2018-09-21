Госавтоинспекция усилила контроль на автодороге Минск-Молодечно-Нарочь

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция усилила контроль на автодороге Р-28 Минск - Молодечно - Нарочь, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Отработка трассы проводится 21-23 сентября с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий. "Особое внимание будет уделено пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами, выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также нарушений скоростных режимов, правил обгона и маневрирования", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть дисциплинированными на дороге.-0-