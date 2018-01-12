Господдержкой в Минске в 2017 году воспользовались 23 представителя малого бизнеса

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственной поддержкой в Минске в 2017 году воспользовались 23 субъекта малого предпринимательства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Мингорисполкома.

Субсидия в виде возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами на сумму около Br539,9 тыс. предоставлена 20 предприятиям, частично компенсированы расходы на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях двум компаниям на сумму почти Br2,8 тыс. Одной организации предоставлен льготный кредит на Br70 тыс. для модернизации автоматической линии монтажа печатных плат для изделий радиоэлектроники.

Особое внимание уделялось вовлечению в предпринимательскую деятельность социально незащищенных категорий населения и молодежи. Проводились семинары, круглые столы, оказывалась помощь в продвижении инновационных проектов.

Всего на реализацию мероприятий госпрограммы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы в 2017 году направлено более Br667,9 тыс. Средства в первую очередь выделялись на развитие производств импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, проекты энерго- и ресурсосбережения, внедрение современных технологий.

В комитете напомнили, что в городе стартовал прием заявок на очередной конкурс инвестпроектов для оказания господдержки. Документы принимаются по 9 февраля включительно. На поддержку малого предпринимательства в Минске в 2018 году планируется направить Br930 тыс. Предприниматели могут получить льготные кредиты, субсидии для возмещения части процентов за пользование кредитными ресурсами и расходов на выплату лизинговых платежей.-0-