Гости из Нидерландов стали 50-тысячными безвизовыми туристами в Гродненском регионе

20 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гости из Нидерландов стали юбилейными 50-тысячными безвизовыми туристами в Гродненском регионе, передает корреспондент БЕЛТА.

Мириам Шарон, ее 15-летний сын Джошуа и муж Джерри Бергхманс сегодня пересекли белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Лесная-Рудавка" на Августовском канале. В Беларусь они прибыли на арендованной в Польше яхте "Свобода". "Собирались путешествовать по Польше по воде, но в Августове услышали, что можно приехать в Беларусь без визы, - рассказала Мириам Шарон. - Оформление всех необходимых документов заняло совсем немного времени, пересечение границы также было быстрым, и вот мы здесь! Здорово, это позволяет узнать больше, познакомиться с вашей страной. Впечатления положительные: доброжелательные люди, красивая нетронутая природа. За небольшой отрезок пути по белорусской части канала увидели несколько диких животных, которых ранее не встречали". Гости из Нидерландов задержатся в Беларуси на два дня. В программе знакомство с Августовским каналом и достопримечательностями Гродно. Больше всего иностранцев интересуют старинные костелы и церкви.

На шлюзе Домбровка юбилейных туристов встретил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он поздравил гостей, вручил подарки.

"Безвизовый туризм активно развивается. Говорят об этом и цифры: если за 2016-2017 годы мы приняли в регионе 51 тыс. безвизовых туристов, то сегодня 50-тысячный к нам прибыл уже в августе", - отметил Олег Андрейчик. Расширяется и география туристов: в Гродно и окрестностях побывали граждане 51 страны мира. К слову, в своеобразном рейтинге путешественники из Нидерландов на восьмом месте: в регионе их побывало почти 100. Наиболее же часто в Гродно приезжают из Польши, Литвы, Латвии и Германии.

"Рост туристического потока стимулирует и развитие туристической инфраструктуры. Только с начала года в регионе открылось 16 новых заведений общепита, три объекта размещения, создано свыше 100 рабочих мест", - уточнил Олег Андрейчик. Активно развивается агроэкотуризм. Ежемесячно безвизовый туризм приносит в экономику региона свыше $1 млн.

Развиваются новые направления туризма. Помимо экскурсионных туров востребован активный отдых, спортивный и водный туризм. Интересен гостям Августовский канал. В этом году количество плавстредств - байдарок, яхт и катеров, которые пересекли границу и путешествовали по каналу - превысило 400 единиц. Как рассказали на предприятии "Гродномелиоводхоз", в летний период услуга шлюзования на Августовском канале востребована как среди иностранцев, так и среди белорусских туристов. При необходимости гостям выделяется сопровождающий, хотя чаще всего по самому каналу гости ходят самостоятельно, а вот тем, кто отправляется дальше по Неману в Гродно или литовский Друскининкай, помогает специалист. Чаще всего иностранцы проходят приграничные шлюзы, шлюз Домбровка и останавливаются на отдых в районе шлюза Немново.

С 1 января согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район.-0-

Фото Леонида Щеглова