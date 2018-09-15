Гости праздника в Гродно делали селфи с космонавтом и вписывали имена в летопись города

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно ярко отмечает 890-летний юбилей, передает корреспондент БЕЛТА.

Открылся праздник необычной костюмированной экскурсией. Городничий провел гостей по самым значимым историческим местам. Стартовала экскурсия с улицы Советской, которая в праздничный день стала аллеей знаменитостей. Здесь появились портреты знаменитых земляков.

Превратился центр города и в большую театральную площадку. То тут, то там отыгрывались сцены из разных эпох: горожанин поет серенаду возлюбленной на балконе, о чем-то спорят прохожий и жительница богатого дома, зазывает клиентов чистильщик обуви, портной открыл мастерскую прямо на улице, а мальчишка-газетчик приглашает узнать последние новости.

В центре Гродно работали летописцы. На огромном листе пергамента любой мог пером написать пожелание городу, рассказать о своем значимом событии. Установили в городе и стену, на которой нужно было писать поздравления.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой пишут пожелания городу Гродно

В праздничный день Гродно превратился в сырную столицу страны. На площади Советской с размахом проходит тематический фестиваль "Малая родина большого сыра". Проводит его ОАО "Молочный мир": среди участников - ведущие производители сыра со всей страны: в программе дегустации, мастер-классы по приготовлению блюд из сыра, концерты и развлечения.

Поздравил горожан с праздником и космонавт Олег Новицкий. Он стал почетным гостем фестиваля и принял участие в разрезании первой головки нового сорта сыра.

"В Гродно я не первый раз. Люблю этот старинный город. Поэтому на приглашение откликнулся с удовольствием", - рассказал космонавт. Селфи со знаменитым белорусом и фотокарточки с его автографом стали, наверное, одним из главных сувениров для сотен участников праздника.

Выступает Олег Новицкий

В центральной части города развернулись десятки сценических площадок с песнями и танцами на любой вкус. В парке имени Жилибера проходит книжный фестиваль, а в районе площади Тызенгауза развернулся спортивный городок.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гродно отмечает 890-летний юбилей Весь центр города превратится в яркую праздничную площадку. На улице Советской появится аллея знаменитостей, аллею кино пополнят новые плиты, посвященные снятым в Гродно фильмам.

Юбилею города посвящен и международный профсоюзный велопробег. С утра свыше 150 велосипедистов вышли на старт 42-километровой дистанции между городами-побратимами Гродно и Друскининкаем.

Город к юбилею преобразился. В Гродно открылись сад и детский дом семейного типа, город украсили яркие арт-объекты. Например, посвященный городам-побратимам трехметровый глобус, скульптура туриста, а на Советской площади - арт-объект в виде давнишней печати городского магистрата, который в темное время суток будет подсвечиваться. Одна из последних новинок - необычные урны в виде зонтиков и джентльменов. В одной руке у одетого во фрак "джентльмена" трость, другой он приподнимает шляпу-крышку, как бы салютуя тому, кто воспользовался его услугами. На шляпе на пяти языках - русском, белорусском, польском, английском и китайском - слово "спасибо".

Завершится праздник огненным шоу в парке имени Жилибера, а также фейерверком и световым лазерным шоу у дома культуры Текстильщиков.-0-