Гостям праздника в агрогородке Ивьевского района предложат уху по оригинальным рецептам

6 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ухой по оригинальным рецептам будут угощать гостей праздника в Ивьевском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Ивьевском райисполкоме.

Второй год подряд праздник ухи "Моринская золотая рыбка" проходит в агрогородке Морино на берегу Немана. В эти известные хорошей рыбалкой места 11 февраля приглашают всех. Готовить уху будут по различным рецептам. Определиться, какой вариант самый вкусный, жюри помогут гости: дегустация продукции - важная составляющая праздника.

"Выступят на конкурсе 8 команд, представляющих организации и учреждения района. Вариантов ухи будет куда больше, ведь сборные команды, выступающие, например, за учебные заведения или культуру, планируют приготовить сразу несколько видов сытного и вкусного обеда", - отметили в Ивьевском райисполкоме. К празднику участники готовятся серьезно. Некоторые в день конкурса отправляются на рыбалку и радуют гостей ухой из свежевыловленной рыбы. Особенность ухи по-морински и в том, что чаще всего ее варят из речной или озерной, а не морской рыбы.

"Победители будут определяться в нескольких номинациях. Жюри и гости праздника выберут самый оригинальный рецепт, определят лучших в оформлении и подаче блюда, в презентации и рекламе ухи", - добавили в Ивьевском райисполкоме. В Морино развернутся торговые ряды с готовой кулинарной продукцией, откроется рыбная ярмарка, гостям праздника предложат развлекательную программу, конкурсы, концерт. На церемонии открытия неводом из Немана обещают выловить золотую рыбку, которая исполнит три желания гостей. А завершится праздник танцевальным флешмобом. Дегустацию ухи планируют начать в 14 часов.

Как подчеркнули в райисполкоме, подобные праздники являются хорошим поводом для туристов посетить малые населенные пункты региона. В следующем году, например, для участия в конкурсе ухи планируется пригласить команды из соседних районов.-0-