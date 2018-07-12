12 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Готовность комбайнового парка к уборке зерновых в Могилевской области составляет 90%, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Александр Адамов.

Подготовка техники идет по намеченному графику, до конца недели сельхозорганизации области должны выйти на плановую готовность комбайнов - 95%. Выборочная уборка зерновых начнется в некоторых районах уже на следующей неделе, а к массовой уборке планируется приступить в конце июля. В этих работах будут задействованы 1264 комбайна. "Нагрузка на комбайн составит около 270 га, что при благоприятных погодных условиях позволит нам убрать урожай за 16-17 дней и с минимальными потерями", - отметил Александр Адамов.

В районах области будут работать 417 зерносушильных комплексов и зерносушилок, а также 25 сушильных комплексов на комбинатах хлебопродуктов. Их суммарная мощность позволит перерабатывать более 108 тыс. т зерна в сутки, то есть аграрии смогут переработать полученный урожай зерновых за 10-12 дней.

Для отвозки зерна от комбайнов будет задействовано 1120 автомобилей, из них 49 планируется привлечь из промышленных предприятий и организаций в городах и райцентрах области. Выполнение всех работ потребует привлечения 4953 механизаторов (в хозяйствах их 4254, недостающие 699 человек будут направлены из предприятий, организаций, учебных заведений, а также за счет перевода специалистов с других сельхозработ).

Аграрии области в нынешнем году планируют собрать урожай зерновых не меньше, чем в прошлом сезоне: примерно 1,1 млн т в амбарном весе.-0-