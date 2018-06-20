20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. График отключения горячей воды в Минске в июле опубликован на сайте РУП "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.

Для подготовки тепловых сетей Минска к работе в зимних условиях на июль запланировано поэтапное отключение горячего водоснабжения. Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта минчан просят сообщать диспетчеру филиала "Минские тепловые сети" по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" по телефону 227-35-24 или в ближайшие КУП "ЖЭУ".

Время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток. Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения можно получить в ЖЭУ районов.

С 4 июля горячая вода будет отсутствовать у потребителей по улицам:

Автозаводская, 1-43 (нечетные), 2-70 (четные);

Автозаводской пер., 1-21 (нечетные), 2-34(четные);

Академика Высоцкого, 3, 7;

Алтайская, 64 к.1-5, 66а, 78 к.2-3, 90 к.1, 102 к.1-3, 164 к.2-166 к.1 (четные), 206;

Ангарская, 8-94 (четные), 187;

Артема, 14-16 (четные), 28, 47;

Байкальская, 1-7 (нечетные), 33-53(нечетные), 52-70(четные);

Бельского, 24-26 (четные);

Бирюзова, 10, 10а;

Варвашени, 13 к.1-3;

Ваупшасова, 7а, 15 к.1-35 (нечетные), 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44;

Геологическая, 99-133 (нечетные), поселок "Геологическая экспедиция";

Герасименко, 1-57 (нечетные), 8-58 к.2(четные);

Гинтовта, 4-48 (четные), 50б, 5а-в, 9;

Глебки, 2-48 (четные),11,15а;

Городецкая;

Грибной пер., 28;

Днепровская, 67-79 (нечетные), 100-118(четные);

Ефросиньи Полоцкой, 1-5 (нечетные);

Жудро, 1-23 (нечетные), 4-34 (четные);

Илимская, 1-43 (нечетные), 6б-58 (четные);

Иркутская, 65а, 139;

Кальварийская, 42;

Копиевича, 3, 5, 7;

Лазо, 7;

Летняя, 22;

Ложинская, 4, 14, 16, 20, 22, 5-23 (нечетные), г.п. 7;

Лопатина, Минский р-н;

Макаенка пер., 4;

Макаенка, 7а;

Матусевича, 1-27 (нечетные), 38-46 (четные);

Михайлашева, 1;

Мстиславца, 1, 5, 9-17 (нечетные), 2-6 (четные), 20-24 (четные), г.п.29, г.п.47, г.п.30;

Навуковая, 2-6 (четные), 2а;

Наклонный 1-й пер., 2, 2а-б;

Независимости пр., 98, 110а-б, 146а-150 (четные), 164-182 (четные), 177, 181-185 (нечетные), 191а-б, г.п.1, г.п.3.1, г.п.3.2;

Нестерова, 2-8 (четные), 58-98(четные), 9, 9а, 49-61(нечетные);

Никифорова, 3-51 (нечетные);

Огинского, 4, 6;

Одесская, 16-20б (четные), 28-50 (четные), 51-77 (нечетные), 57а;

Одесский пер. 1-9(нечетные), 2-12а(четные);

Одоевского, 70;

Ольшевского, 1 к.1-4, 1а-б, 3а;

Острошицкая;

Охотская, 117, 119, 133-149 (нечетные), 120;

Охотский пер., 14, 15-21 (нечетные);

Парниковая, 3-13 (нечетные);

Переходная, 62, 64;

Переходный 2-й пер., 6а;

Подгорная, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 23, 23г, 67, ж.д. г.п.20, г.п.19, г.п.32;

Пожарского, 9, 11;

Пржевальского 2-я ул., 1-3 (нечетные);

Притыцкого, 2, 2 к.1-2, 32-58 (четные), 60б, 60 к.2, 29, 39-65 (нечетные);

Пушкина пр., 41-63 (нечетные);

Радиальная, 7-15 (нечетные), 16, 34 к.1-40 (четные), 40а-58 (четные);

Руссиянова, 1-5 (нечетные), 7а, 4-18 (четные);

Сердича, 3-19 (нечетные), 4-18 (четные);

Скорины, 1, 15а, г.п.27, г.п.51, г.п.52;

Скрыганова, 2-36 (четные), 7 к.2, 39;

Солтыса пер., 2-6 (четные), 5, 5а;

Солтыса, 4, 4а, 6, 6а-б, 22-26 (четные), 34, 36, 42-62 (четные), 70, 72, 82-108 (четные), 183-205 (нечетные);

Стариновская, 2, 4;

Томский пер., 35;

Туровского, 2-26 (четные), 5, г.п.19а-б; г.п.20а-б;

Уручская, 1-17 (нечетные), 2-10 (четные);

Ушакова, 33;

Филимонова, 20-24 (четные), 25а-б, 25г; 35-55 к.1-3 (нечетные);

Холмогорская, 40а, 47а, 47 к.1-65 (нечетные), 85;

Холмогорский 2-й пер., 2;

Центральная, 46;

Шафарнянская, 1, 3, 11, 2-18 (четные);

Шугаева, 2, 3-13 (нечетные), 17;

"Белкоммунмаш";

База плодовощеторга Заводской ОРПК;

Гормолзавод №1;

Гормолзавод №3;

Завод технологических металлоконструкций;

Завод шампанских вин;

ЗАО "Мебель, стройматериалы";

ОАО "Белгран";

ОАО "Штадлер-Минск";

объекты в/ч 3214;

очистные сооружения МТЗ на пересечении ул. Ваупшасова - ул. Радиальная;

ПНС по ул. Герасименко;

Рыбохолодильник "Белрыба";

Троллейбусная проходная №2 по ул. Солтыса;

Троллейбусное депо №5;

Филиал а/комбината №3, №4;

ФОК "Мандарин";

ФОК по ул. Ефросиньи Полоцкой, 4 к.6.

С 9 июля у потребителей по улицам:

Авакяна, 19-21 (нечетные), 24-38(четные);

Авроровская, 2-8 (четные);

Автодоровская, 3-5 (нечетные);

Автодоровский пер., 3а-15 (нечетные);

Аранская, 6-22а (четные);

Артиллеристов, 8-20 (четные), 9-15 (нечетные);

Аэродромная, 1-17 (нечетные), 125, 2-4 (четные), 34-42 (четные);

Бакинская, 6-20 (четные);

Балтийская, 2-12 (четные);

Бородинская, 1б, 9-35; (нечетные);

Братская, по г.п. 2.4-2.10 (четные);

Брилевская, 1-29 (нечетные), 2-24 (четные), 44-46 (четные);

Быховская, 14, 50-58 (четные), 35-37 (нечетные), 55;

Великоморская, 6-12 (четные), 30-36 (четные), 7;

Вильямса пер., 14;

Вильямса, 37-47 (нечетные);

Вирская, 40-44 (четные);

Володько, 12-30 (четные);

Воронянского, 1а-35 (нечетные), 4-64 (четные);

Вузовский пер., 3-9 (нечетные), 16а;

Германовская, 9-17 (нечетные);

Дачный пер., 1в, 8-18 (четные);

Денисовская, 2-6 (четные), 3-51 (нечетные);

Жуковского, 1-29б (нечетные), 2-24 (четные);

Индустриальная, 5-7 (нечетные);

Козыревская, 2-74 (четные), 15-39 (нечетные);

Короткевича, 2-14 (четные), 3-19 (нечетные);

Левкова, 4-30 (четные), 30а, 3-19 (нечетные), 33-45 (нечетные);

Либаво-Роменская, 23;

Луговая, 4а;

Марата, 19-21 (нечетные);

Маяковского, 8-174 (четные), 11-15 (нечетные), 15а, 57-129 (нечетные);

Могилевская, 2-36 (четные), 5, 35-49 (нечетные);

Надеждинская, 1-29 (нечетные), 2, 58, 58а;

Пензенская, 37-41 (нечетные);

Полевая, 2-36 (четные), 25, 25а;

Полевой пер., 2а;

Полтавская, 10;

Радищева, 3;

Роменская, 5-9 (нечетные);

Семенова, 1-35 (нечетные), 2-36 (четные);

Сенницкая, 5, 45а, 51-55 (нечетные);

Слонимская, 27а;

Солнечная, 1-31 (нечетные), 31а, 4-30 (четные);

Физкультурная, 14-26а (четные), 23-33 (нечетные);

Чкалова, 1-39 (нечетные), 2-38 к.1-3 (четные).

С 10 июля у потребителей по улицам:

Азгура, 1-5(нечетные), 4, 8;

Андреевская, 3 к.2, 4, 4а, 5 к.2, 7 к.1-2;

Антоновская, 7-13 (нечетные), 8-30 (четные);

Беломорская, 1-7 (нечетные), 4-8 (четные);

Берестянская, 2-6 (четные), 16-24 (четные), 9-17 (нечетные);

Ботаническая, 3-25 (нечетные), 4-10 (четные);

Бровки, 21 к.2, 25а, 25 к.1, 30, 32, 32а-б;

Броневой пер., 1-15а (нечетные), 4, 10, 12;

Бядули, 2-12 (четные), 3-13 (нечетные);

Войсковый пер., 3-15 (нечетные), 4-14 (четные);

Гикало, 12-28 (четные);

Горный пер., 1-7 (нечетные), 4, 6;

Долгобродская, 1;

Дорошевича, 4-8 (четные);

Захарова, 19-77а (нечетные), 24-76 (четные), 104;

Золотая Горка, 9-15 (нечетные), 12-16, 16а;

Ивановская, 34-56 (четные), 37-43а (нечетные);

Киселева, 3-13 (нечетные), 4-10 (четные);

Козлова пер., 25а;

Козлова, 2-22 (четные), 26, 26 к.8, 28, 3, 9-35 (нечетные);

Коласа пер., 2-8 (четные), 3-15 (нечетные);

Коласа, 2-10 (четные), 7-19 (нечетные);

Коммунистическая, 4-10 (четные);

Красная, 4-22 (четные), 9-23 к.5 (нечетные);

Краснозвездная, 1-5, 11-33 (нечетные), 6-18б (четные);

Куйбышева, 28-38 (четные);

Кульман, 1-9 (нечетные), 2, 4;

Марьевская, 5, 5а, 7а;

Машерова пр., 2-18 (четные), 3-7 (нечетные);

Михайлова, 3;

Мулявина б-р, 6-10;

Нагорная, 12;

Нагорный пер., 5, 6б;

Независимости пр., 31-57 (нечетные), 34-48а (четные);

Первомайская, 3-17 (нечетные), 18-28 (четные);

Платонова, 1-35 к.2 (нечетные), 10-20б (четные);

Пугачевская, 1-11 (нечетные), 6-24 (четные);

Пулихова, 3-15 (нечетные), 19-51 (нечетные), 6;

Румянцева, 3-17 (нечетные), 4-14 (четные);

Слесарная, 3, 35, 4, 18, 20, 44-48 (четные);

Смоленская, 15-33 (нечетные);

Смолячкова, 4-26а (четные, кроме 16), 19, 21;

Соломенная, 13, 23, 23а;

Твердый 1-ый пер., 5-11а (нечетные), 6;

Фрунзе, 2, 2 к.6, 2 к.8, 2а, 3-19 (нечетные);

Хоружей, 1а-11 (нечетные), 2-8 (четные);

Цнянская, 2 к.1-8;

Чапаева, 1-5 (нечетные).

С 16 июля у потребителей по улицам:

Бехтерева пер., 3-7 (нечетные), 4-8/1 (четные);

Бехтерева, 5, 9, 10-16 (четные);

Буденного, 4-32 (четные);

Ванеева, 1, 3, 11, 2-28 (четные);

Васнецова, 1-11а (нечетные), 2-10 (четные), 13-17 (нечетные);

Долгобродская, 36, 38 (четные);

Жилуновича, 1-17 (нечетные), 21-35 (нечетные), 2-30 (четные);

Искалиева, 3, 4-20 (четные), 14а;

Корицкого;

Кулешова, 2-6 (четные);

Народная, (кроме 56-62 (четные));

Партизанский пр., 28 к.1-48 (четные), 50-70/2 (четные), 49-77 (нечетные), 81-95 (нечетные);

Плеханова, 1-27 (нечетные), 2-24 (четные);

Райниса;

Тухачевского, 2-16 (четные), 3-23 (нечетные);

Филатова, 1-9, 2-6 (четные);

Городская больница №5;

станция метро "Партизанская".

С 23 июля у потребителей по улицам:

Подлесная, 83;

Скорины, 8-24 (четные), 13, 15.

С 25 июля у потребителей по улицам:

Буденного, 1-25 (нечетные), 1а;

Ванеева, 32, 32а;

Велозаводская, 1-7 (нечетные), 2-10 (четные);

Велосипедный пер., 5,7, 6-10 (четные);

Грицевца, 1-15 (нечетные), 2-8 (четные);

Долгобродская, 24-34 (четные);

Заводская, 8, 10;

Казарменный пер, 1/30, 3, 5, 5а, 4;

Кирова, 18, 26, 43, 49-51 (нечетные);

Клубный пр-д, 1, 3;

Клумова пер., 1-27 (нечетные);

Клумова, 3-27 (нечетные);

Кошевого, 1-35 (нечетные), 2-30 (четные);

Красноармейская, 6-12 (четные), 16-26 (четные), 16а, 20а, 22а-б, 22г, 24а, 28/2, 30/1, 32-36 (четные), 32а, 34а, 11-15 (нечетные), 19, 21, 21а, 35, 37;

Купалы, 5-11 (нечетные);

Ленина, 27;

Маркса, 42-50 (четные);

Нахимова, 1-25 (нечетные), 4-20 (четные);

Партизанский пр., 1-45 (нечетные), 2-26а (четные, кроме 8);

Первомайская, 2-16, 6а, 8а;

Планерная, 3;

Рабочий пер., 1-5 (нечетные), 2-6 (четные);

Рыбалко, 1-15 (нечетные), 2-26 (четные);

Серафимовича, 1а-25 (нечетные), 2-10 (четные);

Смоленская, 2а, 7;

Станиславского, 10-36 (четные), 11-25 (нечетные);

Стахановская, 1-43 (нечетные), 2-38 (четные);

Стахановский пер., 1-7 (нечетные), 2-4 (четные);

Стрелковая, 1-13 (нечетные), 2-14 (четные);

Судмалиса, 3, 3а, 5-15а (нечетные), 10, 10а, 14-26 (четные);

Тракторостроителей б-р, 1-5 (нечетные);

Тростенецкая, 3-5в (нечетные);

Ульяновская, 3-7 (нечетные);

Фабричная, 6-30 (четные), 7-29 (нечетные);

Фабричный 1-й пер., 2;

Фабричный 2-й пер., 9;

Чеботарева, 1-23 (нечетные), 2-22 (четные);

Щербакова пер., 1-5 (нечетные), 2-14 (четные);

Щербакова, 1-35 (нечетные), 2-46 (четные);

Энгельса, 17-27 (нечетные);

станция метро "Пролетарская".-0-