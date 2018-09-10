Гродно отметит 890-летие открытием значимых объектов, рекордом и фестивалями

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно отметит 890-летний юбилей открытием значимых объектов, рекордом и фестивалями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском горисполкоме.

Мероприятия, посвященные Дню города, который отмечается 15 сентября, будут проходить на протяжении всей недели. Для горожан и гостей города запланированы, например, обзорные экскурсии на вертолете. Накануне знаковой даты откроется фотовыставка, посвященная Гродно.

К празднику в городе откроются несколько значимых объектов. В микрорайоне Ольшанка 14 сентября новоселье отпразднует детский сад на 230 мест. Здесь есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, созданы все условия для качественного образовательного процесса. Новый сад позволит снизить напряженность с шаговой доступностью дошкольных учреждений в этом районе. В Ольшанке в этот день начнет работать и мини-рынок. В центре города в так называемом родительском квартале по улице Волковича откроется детский дом семейного типа.

Центр Гродно 15 сентября превратится в праздничную площадку. На улице Советской появится аллея знаменитостей. У молодежного центра аллею кино пополнят новые плиты, посвященные снятым в Гродно фильмам. Площадь Ленина в этот день примет гастрономический фестиваль, где можно будет продегустировать блюда, приготовленные по фирменным гродненским рецептам. Традиционный фестиваль сыра пройдет на Советской площади. В программе и дегустация, и необычные конкурсы. Появятся в городе несколько концертных площадок с музыкой и песнями на любой вкус.

Богатырь Александр Кодис установит личный рекорд, протянув в центре города 13-тонный троллейбус. Спорту на празднике отведут одно из основных мест. Спортивные школы региона проведут мастер-классы для детей и их родителей, помогут определиться с выбором секции. Гродненцам предложат на велотренажерах совместно "накрутить" 890 км в честь юбилея города.

Завершится праздник огненным шоу в парке имени Жилибера, а также фейрверком и световым лазерным шоу у дома культуры Текстильщиков.-0-