22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хойникский и Лельчицкий районы первыми в Гомельской области завершили уборку зерновых. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Александр Микалуцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в Гомельской области обмолочено 95% площадей. Работы по уборке зерновых планируют завершить в регионе в течение двух-трех дней. Общий намолот составил 575 тыс. т. Средняя урожайность сложилась на уровне 20 ц/га.

Александр Микалуцкий отметил, что в эти дни сельхозорганизации региона убирают гречиху. Уже намолочено 200 т этой культуры. "По расчетам специалистов, в этом году планируем собрать около 3 тыс. т этой культуры, что позволит обеспечить детские учреждения и другие крупой собственного производства", - сказал первый зампредседателя облисполкома.

Аграрии региона приступили к массовой уборке кукурузы на силос. Уже заготовлено 130 тыс. т силоса из запланированных более чем 4 млн т. "Предстоит очень важная, масштабная работа по уборке этой культуры. Мы видим, что урожай на полях хороший. При выходе на полные мощности планируем заготавливать около 80-100 тыс. т кукурузы в день", - уточнил Александр Микалуцкий. По его словам, для занятых на уборке кукурузы механизаторов и водителей разработаны и применяются меры материального стимулирования, при этом учитываются и объемы, и качество работ. Кроме того, по распоряжению губернатора лучшие труженики будут поощрены за счет средств облисполкома.

Ведется на полях области и сев рапса. Из запланированных 80 тыс. га засеяны около 30 тыс. га. Перед аграриями поставлена задача завершить эту работу до конца месяца.-0-