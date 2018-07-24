II региональный кадровый форум Минской области посвящен поиску и закреплению молодежи на местах

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросу поиска и закрепления на рабочих местах перспективной молодежи уделено особое внимание на двухдневном II региональном кадровом форуме Минской области, который начался сегодня в центральном регионе Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии участвуют начальники (специалисты) отделов организационно-кадровой работы райгорисполкомов, работники главного управления организационно-кадровой работы Миноблисполкома, специалисты по кадровой работе управлений по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкомов, руководители и специалисты кадровых служб структурных подразделений облисполкома, областных организаций.

"Уверен, что форум позволит выработать наиболее эффективные пути решения кадровых вопросов. Нам нужно видеть молодых перспективных людей, которые хотят работать. Главное - желание, а мы научим. Это очень тонкая работа: нам важны кадры, но и человек должен развиваться, трудиться, видя перспективы", - подчеркнул председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко, открывая форум.

Перед началом мероприятия в беседе с журналистами начальник главного управления организационно-кадровой работы Миноблисполкома Владимир Пискижев отметил важность обмена опытом на производствах, так как вопросы закрепления молодых специалистов в регионе есть, хотя в целом Минская область обеспечена кадрами. Начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента Беларуси Юрий Кривошеев также подчеркнул в этой связи актуальность форума. "На каждом совещании у главы государства разговор всегда касается кадров. Как мы расставим кадры, так будет жить страна, так будут выполняться наши планы. Этот форум знаковый, потому что Минская область - центральная и всегда была кузницей кадров, - отметил он. - Мы должны увидеть молодых руководителей, которые заступят на самые высокие должности".

Программа форума кроме пленарных заседаний включает практический обмен опытом с выездом на места. За два дня участники посетят Уречский сельисполком Любанского района, гимназию №1 города Любань, Любанскую центральную районную больницу, ИООО "Славкалий", ОАО "Слуцкий мясокомбинат" и РУП "Слуцкие пояса".-0-