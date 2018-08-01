Инициативу "Креативные города и регионы" продолжит медиашкола в Светлогорске

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медиахаб "Чердак" и организация Сreative Belarus запускают в августе медиашколу в Светлогорске, чтобы предложить региону новые образовательные возможности в сфере креативных медиа, сообщили БЕЛТА организаторы.

Hub в переводе с английского - "узел", центр событий или деятельности. Хабами называют пространства, которые совмещают культурную, образовательную, выставочную и другую деятельности. Медиахаб "Чердак" открылся в Светлогорске благодаря инициативе "Креативные города и регионы" по Программе ЕС и "Восточного партнерства" "Культура и креативность" (2015-2018). А проект "Медиашкола в Светлогорске" на базе "Чердака" станет следующим логичным шагом партнеров, реализующих инициативу.

"Получить навыки работы с текстом, фото и видео и создать креативный медиапродукт смогут 15 участников из Светлогорска и Гомельской области в возрасте 17-25 лет. Дополнительно для всех желающих организаторы проекта предложат экспресс-видеокурс по созданию и продвижению медиапроектов, состоящий из 4 видеоуроков. Преподавателями курса выступят опытные эксперты в сфере медиа и креативной экономики, запустившие успешные креативные проекты 34mag.net и 34travel.me, - медиакомпания "Ранак" и Creative Belarus", - пояснили организаторы.

Результаты работы над созданием собственного медиапроекта выпускники медиашколы представят на Svietlahorsk Media Day в Светлогорске 12 октября.

Медиашкола реализуется по проекту "Доступное образование в сфере креативной экономики: медиашкола в Светлогорске", который был поддержан представительством DVV International в Беларуси и направлен на создание дополнительных образовательных возможностей для взрослых в Светлогорске и Гомельской области с фокусом на креативную экономику. Партнерами проекта выступают отдел по идеологической работе, культуре и делам молодежи Светлогорского райисполкома, УО "Светлогорский государственный индустриальный колледж" и медиакомпания "Ранак".-0-